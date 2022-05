Medicul Virgil Musta: "Anul 2021 devine oficial anul cu cea mai mare mortalitate din istoria recenta a Romaniei... Vina o poarta rata scazuta a vaccinarii"

Medicul Virgil Musta, seful Clinicii de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Victor Babes Timisoara, a realizat o analiza riguroasa a datelor oficiale la doi ani de pandemie. Conform acestora, de la inceputul pandemiei si pana in aprilie 2022, au fost depistate in lume peste 491.000.000 de persoane infectate cu noul virus. Numarul de decese a fost mare, peste 6.175.000 de persoane care erau infectate cu noul coronavirus in momentul decesului."Foarte probabil ca numarul celor infectati sa fi ... citeste toata stirea