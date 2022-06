MedLife a achizitionat 80% din actiunile Grupului Medici's

MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitiei pentru 80% din actiunile celui mai important operator medical local din regiunea de vest, Medici's. Tranzactia marcheaza o consolidare puternica in zona de vest a Romaniei si are drept obiectiv ca in urmatorii 2-3 ani sa transforme Timisoara intr-unul dintre cele mai puternice hub-uri regionale de sanatate.Clinicile Medici's au o istorie de 25 de ani in Timisoara si au cunoscut o dezvoltare constanta ... citeste toata stirea