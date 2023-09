MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale private din Romania, deschide un nou Centru de Excelenta in Medicina Materno-Fetala, la Timisoara, in urma unei investitii de un sfert de milion de euro. Centrul regional din vestul tarii, integrat sub umbrela Medici's, completeaza expertiza Grupului MedLife pe zona de medicina materno-fetala, oferind servicii complexe si complete pentru diagnosticarea si ingrijirea sarcinilor cu risc."In multe specialitati medicale, Timisoara urca, an dupa an, ... citeste toata stirea