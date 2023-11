MedLife, liderul pietei medicale private din Romania, dezvolta reteaua Centrelor de Medicina Stilului de Viata BetterMe, prin deschiderea a doua noi unitati, in Cluj-Napoca si Timisoara. Anuntul vine la mai putin de un an de la inaugurarea primei astfel de unitati, in capitala, o premiera pentru tara noastra, la acel moment. Prin acest demers, operatorul medical continua angajamentul de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii romanilor pe termen lung, incurajand preventia si adoptarea ... citeste toata stirea