Memorialul Revolutiei - 11 oferte din 10 tari, in Timisoara 2023 Capitala Europeana a Culturii!

De la 1 ianuarie 2023, Timisoara devine in mod concret capitala europeana a culturii, de aceea Memorialul Revolutiei, de pe strada Oituz nr. 2B, a pregatit un program bogat de 11 expozitii cu o tematica diversa de mare interes din 10 tari din Europa.Din Romania, vor fi doua reprezentatii: 1. Romlag, in perioada 9.02 - 8.03 - o expozitie realizata de Muzeul Ororilor Comunismului din Romania. 2. In 9.12 2023, va fi vernisata expozitia Reteaua memoriei - o istorie a rezistentei anticomuniste.