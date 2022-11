Memorialul Revolutiei din Timisoara - program comemorativ si aniversar: 33 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989

Memorialul Revolutiei din Timisoara a stabilit un program comemorativ si aniversar bogat in manifestari, cu prilejul marcarii celor 33 de ani de la Revolutia Romana de la Timisoara din Decembrie 1989.Program comemorativ - aniversar 202207.12.20221. Vernisare expozitii: "(r)evolutie? Istorii traite 1945-1989-2022", in parteneriat cu Asociatia PRIN BANAT."Romania in perioada comunista""Revolutia din 1989 in Orasele Martir""Timisoara 1990, revolutia continua""Dupa 33 de ani, adevar ... citeste toata stirea