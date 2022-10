Mentalitatea anticapitalista: o mare problema a Romaniei (II)

Deceniile de propaganda anticapitalista au lasat urme adanci in mentalul colectiv romanesc, ceea ce face ca saracia, somajul, coruptia etc., sa fie atribuite cu un aer de verosimilitate capitalismului, nu reminescentelor comunismului.Cuvantul "capitalism" provine de la "capital", care deriva, la randul sau, de la "caput, capitalis, e"=capete de vite (lat.), identificate odinioara cu bogatia in general. El este atestat pentru prima data in 1850 in scrierile lui Louis Blanc, un politician si ... citeste toata stirea