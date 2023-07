In perioada lunilor august si septembrie, Asociatia Enthousiasmos cu sprijinul Primariei Municipiului Lugoj organizeaza cea de a doua editie a Academiei de Arte Lugoj Clasic, ce insumeaza activitati de formare si de perfectionare in arta muzicii.Structurata in doua sectiuni, prima dedicata tinerilor cantareti de opera si studentilor disciplinei canto, iar cea de a doua elevilor, editia din acest an ofera cursuri ce vor fi sustinute de reputati artisti din domeniile canto, cor, muzica ... citeste toata stirea