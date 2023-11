Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravita, judetul Timis, au depistat la controlul de frontiera un cetatean roman care a incercat sa intre in tara cu un autoturism marca Mercedes model AMG GLE 63S in valoare de aproximativ 120.000 euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie."In data de 05.11.2023, ora 19.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravita, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, ... citeste toata stirea