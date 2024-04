Mercedes Benz de 300.000 lei, cautat de autoritatile din Belgia, descoperit de politistii de frontiera din PTF Portile de Fier I

Politistii de frontiera mehedinteni au descoperit un autoturism in valoare de aproximativ 60.000 de euro, cautat de autoritatile din Belgia si care a fost indisponibilizat la sediul Politiei de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor.In data de 07.04.2024, ora 01.05, la Punctul de Trecere al Frontierei Portile de Fier I, judetul Mehedinti, s-a prezentat pentru controlul de frontiera pentru a intra in tara, un barbat in varsta de 56 de ani, conducand un autoturism marca Mercedes Benz, an de ... citește toată știrea