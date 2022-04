Mercenarii romani din Ucraina

De la cel mai inalt nivel, autoritatile Federatiei Ruse acuza Romania ca ar fi trimis un numar mare de mercenari, care lupta in prezent de partea armatei ucrainene. La randul sau, Vasile Dincu, ministrul Apararii, neaga orice fel de participare a vreunui roman in acest razboi in calitate de mercenar. Care este adevarul? Si de ce este agitata aceasta tema?E greu de presupus ca decapitatele servicii secrete ale Federatiei Ruse, incapabile sa evalueze starea de spirit a ucrainenilor, vointa lor ... citeste toata stirea