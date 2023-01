"Merg la puscarie ca la cofetarie". Rom din clanul Caldaras, saltat de politisti de la scara avionului

Un lugojean de 30 de ani, a fost retinut cand se dadea jos din avionul care l-a adus in Romania. Barbatul, Caldaras Ion, zis David Turcu, membru al clanului Caldaras din Lugoj, a fost "umflat" de politisti pe aeroportul din Timisoara si asta, dupa ce in urma cu cateva ore, se dadea in spectacol pe retelele de socializare, anuntand ca se intoarce acasa. Caldaras era dat in urmarire, dupa ce Judecatoria Lugoj a emis, la inceputul anului 2019, un mandat de executare a pedepsei de un an de ... citeste toata stirea