Mergem in competitia europeana de top! CSM Lugoj si-a asigurat locul in CEV Challenge Cup

Ultima impresie conteaza! Daca la atletism, sprintul de final este cel care ramane in memorie, asa si la volei, ultimul meci al sezonului este cel care va fi memorat.Cu bune si cu rele, cu foarte multe ghinioane si accidentari, echipa de volei a Lugojului a terminat pe locul 5 in Divizia A1. O performanta demna de respect, intr-un campionat echilibrat, cu primele sase echipe foarte apropiate ca valoare.Dupa ce a ocupat in doua randuri prima treapta a podiumului in campionatul regulat si dupa ... citește toată știrea