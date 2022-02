Mesaj dramatic de la fetita de cinci ani a Deliei, tanara omorata si aruncata pe marginea unui drum din Caras-Severin

Delia, o tanara mamica in varsta de 32 de ani, a fost omorata cu sange rece de cel alaturi de care incerca sa cladeasca o familie si apoi a fost aruncata pe marginea unui drum.Delia Roxana Paius era mama unei fetite in varsta de cinci ani, provenita dintr-o relatie anterioara, iar de cateva luni il cunoscuse pe Mitica Arbanas, un tanar de 29 de ani, din judetul Mehedinti.Cei doi, dar si fetita Deliei, s-au mutat impreuna in locuinta barbatului, in Mehedinti. Cunoscutii povestesc ca, inca de ... citeste toata stirea