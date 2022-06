Mesaj imbucurator pentru Romania, din partea presedintelui S.U.A., Joe Biden, cu prilejul Summit-ului G7 ce are loc in Germania

Summit-ul G7, gazduit de presedintia germana a G7, are loc zilele acestea, intre 26-28 iunie, la Schloss Elmau, Bavaria. U.E. este reprezentata de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.G7 a fost fondat in 1975 ca un forum pentru cele mai bogate natiuni, pentru a discuta despre crize internationale. A devenit G8, dupa ce Rusia a fost admisa la sase ani dupa caderea Uniunii Sovietice. Dar Moscova a fost suspendata in 2014, ... citeste toata stirea