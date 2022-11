Mesaje false in numele ANAF, despre "discrepante in evidenta fiscala"

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) atentioneaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabilii sunt informati despre "discrepante in evidenta fiscala".Potrivit unui comunicat al ANAF, mesajului ii este anexat un document, "evidenta fiscala". Specialistii ANAF sfatuiesc contribuabilii sa nu deschida acest document."ANAF atentioneaza asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care ... citeste toata stirea