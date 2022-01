Mesajul dramatic, de Ziua Unirii, al unui fermier din Timis: "Rusine ipocritilor, la multi ani Romania!"

Alexander Degianski, un tanar fermier din Timis, trage un semnal de alarma cu privire la ipocrizia in care se afla politicienii si autoritatile, afisata an de an cu tupeu in fata romanilor, cu prilejul Zilei Unirii."Eu sunt sarb, banatean, dar sunt mai roman ca multi romani si iubesc tara aceasta! In toti a dat patriotismul, ca si de 1 decembrie, dar de maine, lucrurile revin la (a)normal si toti o sa injure tara in care traiesc! Ca si dovada a falsitatii sentimentelor, mai ales din partea ... citeste toata stirea