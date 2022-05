Mesajul emotionant al unei refugiate din Ucraina: "Sarut mainile voastre care scot gloantele din inimile ucrainenilor"

Olga, o refugiata din Ucraina, ajunsa in drumul sau spre Occident si la Timisoara, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emotionant adresat romanilor care au ajutat ucrainenii fugiti de razboi. Ea s-a declarat impresionata de modul in care romanii simpli s-au implicat pentru a-i ajuta pe refugiati. "In 24 februarie (ziua invaziei ruse din Ucraina) nu doar sute de rachete au nimerit in orasele tarii mele, dar si patruzeci de milioane de gloante au nimerit in inima poporului meu. Si au ... citeste toata stirea