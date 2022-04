Mesajul premierului Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei N.A.T.O. in Romania

"Sarbatorim astazi Ziua N.A.T.O. in Romania. Marcata in fiecare an in prima duminica a lunii aprilie, apartenenta noastra la Alianta Nord-Atlantica, organizatie care implineste pe 4 aprilie 73 de ani de existenta, se afla astazi la cea de-a 18-a sa aniversare si are o importanta mai mare ca oricand pentru securitatea Romaniei.Accederea de drept in N.A.T.O. - la 29 martie 2004 prin depunerea instrumentelor de aderare la Washington si la 2 aprilie 2004 prin arborarea in premiera a drapelului ... citeste toata stirea