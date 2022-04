Metoda prin care s-au furat aproape doua milioane de litri de motorina de la CFR. Peste 90 de persoane trimise in judecata

Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 93 de persoane acuzate ca au furat peste 1.600 de tone (aproape doua milioane de litri) de motorina de la CFR. Dosarul este trimis in judecata la sase ani de la perchezitiile efectuate de DIICOT in dosar. Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata un dosar de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata ... citeste toata stirea