Mezzosoprana Aura Twarowska infiinteaza un cor de copii, in cadrul Academiei de Arte "Lugoj Clasic"

Din dorinta continuarii traditiei Lugojului de oras al muzicii, al marilor compozitori si al corurilor, mezzosoprana Aura Twarowska, cetatean de onoare al municipiului de pe malurile Timisului, doreste sa infiinteze, impreuna cu autoritatile locale, un cor de copii, in cadrul Academiei de Arte "Lugoj Clasic". Conducerea muzicala a corului va fi asigurata de prof. Claudia Cretiu, iar initierea in tehnica de cant de catre mezzosoprana Aura Twarowska. "Participarea este gratuita, proiectul ... citeste toata stirea