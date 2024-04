"Mi-a spus ca-mi violeaza mama. Am reactionat ca un barbat, nu ca un robot, pentru ca si noi avem sentimente. A fost insa o discutie privata si recunosc ca am gresit. Nu ma caracterizeaza o astfel de reactie". Asa a explicat Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, modul in care i s-a adresat liderului AUR, George Simion. Reamintim ca Alfred Simonis i-a spus lui George Simion ca ii sparge dintii, dupa ce i-a adresat injurii care nu pot fi reproduse.Pe de alta parte, ... citește toată știrea