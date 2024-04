Microbiomul, subiectul unui workshop organizat la UVVG

"Ziua microbiomului" a fost marcata la Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad printr-un workshop organizat de Facultatea de Farmacie. Evenimentul s-a bucurat de o prezenta numeroasa din partea studentilor cat si a profesorilor."Astazi ne bucuram de cea de-a doua editie a acestui eveniment. Datorita faptului ca la prima editie am avut un succes in randul studentilor cat si in randul profesionistilor din domeniul sanatatii, ne-am gandit ca ar fi oportun sa organizam si aceasta a doua ... citește toată știrea