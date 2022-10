Traficul se desfasoara cu dificultate si s-au format coloane de masini pe ambele sensuri ale soselei ce leaga Timisoara de sudul tarii, in urma unui accident ce a avut loc in zona localitatii Domasnea, din Caras Severin, duminica dupa-amiaza.Un microbuz cu remorca si o masina s-au izbit, iar in urma impactului, dubita s-a rasturnat pe sosea, iar remorca ce transporta masini, dar si celalalt autoturism ... citeste toata stirea