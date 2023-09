Inceputul noului an scolar vine cu vesti bune pentru elevii navetisti din comuna timiseana Belint. Cu doar cateva zile inainte de debutul noului an scolar, primarul comunei, Laurentiu Tirziu, impreuna cu viceprimarul Alexandru Grozoni, au fost la Bucuresti, unde, in prezenta ministrului Adrian Vestea, de la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, au semnat procesul verbal de predare-primire a unui microbuz scolar, de 16+1 locuri, destinat transportului elevilor din comuna ... citeste toata stirea