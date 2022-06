Microbuz spulberat de un TIR pe A1. Doua victime au fost transportate la spital

Un microbuz a fost distrus complet in urma unei coliziuni cu un TIR pe A1, in aceasta dimineata. Accidentul pare sa fi produs dupa ce microbuzul a incercat sa depaseasca autovehiculul de mare tonaj si, deocamdata nu se stie din ce motiv, s-a izbit de rotile TIR-ului.Sunt doua victime, care au reusit sa iasa din microbuz si intre timp au fost transportate la spital, scrie specialarad.ro.UPDATE: "In dimineata zilei de 21 Iunie a.c., politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Nadlac-Deva au ... citeste toata stirea