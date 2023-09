Un nou eveniment dedicat micilor lugojeni are loc in municipiu.Este vorba despre un atelier Bibliocicleta Steam, programat pentru ziua de miercuri, 6 septembrie, de la ora 17, in parcul din cartierul Balta Lata din Lugoj."Va invitam sa descoperim impreuna o poveste minunata inspirata din natura - Micutul strop de ploaie. Asteptam cu drag copiii din Lugoj sa se familiarizeze cu teme din stiinta prin intermediul cartilor din laboratorul mobil Bibliocicleta STEAM. Copiii vor ... citeste toata stirea