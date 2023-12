Politistii de frontiera au prins, azi noapte, 16 migranti care incercau sa iasa ilegal din tara prin Vama Nadlac II. Erau ascunsi printre lambriuri, intr-un TIR condus de un roman in varsta de 21 de ani.Migranti din Pakistan si India, inghesuiti printre lambriuri. Incercau sa iasa ilegal din tara prin Vama Nadlac, ascunsi in TIR-ul unui roman - Politia de FrontieraCe 16 migranti din Pakistan si India, cu varste cuprinse intre 21 si 42 de ani, intrati ilegal in Romania, incercau sa treaca ... citeste toata stirea