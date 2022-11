Migranti gasiti ascunsi in cutii de plastic, intr-un camion care incerca sa treaca granita in Ungaria

Politistii de frontiera aradeni au prins 17 migranti care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascunsi in cutiile din plastic transportate de un camion. Soferul roman, controlat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, transporta, conform documentelor de insotire a marfii, cutii de plastic pentru o societate comerciala din Franta."In urma efectuarii controlului amanuntit al mijlocului de transport, au fost descoperiti, in compartimentul destinat ... citeste toata stirea