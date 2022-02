Mihai Ritivoiu cere sprijin de la IPJ Timis pentru a rezolva problemele de la Serviciul de Permise si Inmatriculari

Soferii care au cumparat un autovehicul sunt obligati de legislatie sa inscrie noul proprietar in certificatul de inmatriculare al masinii in termen de 90 de zile. Doar ca in Timis aceasta obligatie aproape nu poate fi indeplinita, din cauza problemelor de anul trecut, cand la Serviciul de Permise si Inmatriculari au descins procurorii, care au ridicat mai multi lucratori pentru luare de mita. De atunci s-a ajuns la perioade de rezolvare a dosarelor mai mari de 90 de zile.Mihai Ritivoiu, ... citeste toata stirea