Mihai Ritivoiu este noul prefect de Timis. Prima masura e sa ii aduca la aceeasi masa pe Dominic Fritz si Alin Nica in problema Colterm

TIMISOARA. Nou prefect de Timis, Mihai Ritivoiu (PSD) a depus juramantul vineri si a preluat oficial postul de prefect de Timis, acesta fiind liber inca din luna septembrie 2021."Traversam niste vremuri complicate, avem criza facturilor de energie si gaze naturale cu care Romania nu s-a mai confruntat in ultimii 30 de ani, avem criza pandemica cu care luptam de 2 ani, exista tensiunea din Ucraina, iar noi, in Timis, avem si problema migrantilor care intra in tara intr-un numar tot mai mare", a ... citeste toata stirea