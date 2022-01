Mihai Ritivoiu, presedintele PSD Timisoara, a fost numit prefect de Timis

TIMISOARA. Dupa ce in luna decembrie PSD Timis vota propunerea pentru functia de prefect al judetului Timis, in persoana lui Mihai Ritivoiu, presedinte al social-democratilor din organizatia de Timisoara, joi acesta a fost numit in functie de Guvern.Astfel, dupa aproape jumatate de an, judetul Timis are prefect, post ramas vacant dupa demiterea lui Zoltan Nemeth din functie, odata cu destramarea coalitiei USR-PNL, in luna septembrie a anului trecut.Ritivoiu urmeaza sa depuna juramantul de ... citeste toata stirea