Mii de timisoreni au savurat concertele de la The Carnival, primul festival major al anului 2022 FOTO

Dupa doi ani de visat la concerte si festivaluri, The Carnival a revenit in Timisoara. Mii de timisoreni au savurat concertele de la Muzeul Satului Banatean. GALERIE FOTO THE CARNIVAL TIMISOARAIn primele doua zile de festival, mii de timisoreni au luat parte la concertele electrizante de la The Carnival, care a revenit in orasul de pe Bega dupa o pauza de doi ani. In prima seara, indragita trupa Subcarpati a fost atractia principala la Muzeul Satului Banatean.Sambata, 21 mai, din nou lume ... citeste toata stirea