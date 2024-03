Mii de timisoreni la Targul de Pasti. FOTO si VIDEO

Cea de-a 15-a editie a Targului de Pasti din Timisoara s-a deschis, in Piata Libertatii, iar mii de timisoreni au luat cu asalt evenimentul, dar si intreg centrul orasului, dornici sa se bucure de atmosfera unei zile de sarbatoare, de casutele cu diverse produse traditionale, dar si de concertul care a avut loc."Deschidem azi Targul de Pasti si ma bucur ca este foarte plin centrul si nu doar in Libertatii, ci si in celelalte piete, in parcuri. Vrem sa atragem toti timisorenii si vizitatorii, ... citește toată știrea