Timisoara, Capitala Culturala Europeana sta tot prost conform raportul publicat Institutul National de Statistica privind numarul de turisti care au vizitat fiecare judet in parte, in perioada ianuarie-septembrie 2023.Timisul nu se afla nici macar in top 10, fiind depasit nu doar de judetele cu atractii turistice, ci chiar si de Valcea si Iasi. Milioanele de euro cheltuite pentru organizarea de evenimente culturale si instalatii controversate din cadrul TM2023 nu au avut nici un folos. ... citeste toata stirea