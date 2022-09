Militar in Armata Romana, arestat pentru trafic de migranti. Transporta 8 transfugi de la Jimbolia la Timisoara

TIMISOARA. Un sergent major a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti, dupa ce a fost depistat in timp ce transporta opt migranti din zona Jimbolia catre Timisoara."In fapt, s-a retinut ca inculpatul sergent major, in data de 30 august 2022 a fost oprit de catre organele de politie in timp ce efectua un al doilea transport de migranti (opt) din zona de frontiera Jimbolia catre municipiul Timisoara", a transmis Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel. ... citeste toata stirea