MINA Pop-Up ramane in Iulius Town pana pe 23 februarie si prezinta un nou show imersiv pentru copii: "Dinozaurii - o calatorie imersiva in lumea preistorica"

Datorita interesului ridicat al publicului, MINA Pop-up ramane in Iulius Town pana pe 23 februarie 2025 si propune un nou show imersiv pentru copii si nu numai. "Dinozaurii - O calatorie imersiva in Lumea Preistorica" reprezinta o incursiune in universul preistoric, ce cuprinde intreaga perioada mezozoica - Triasic, Jurasic si Cretacic - oferind astfel publicului o experienta completa si captivanta. Spatiul MINA Pop-Up este un cort de 450 mp, cu proiectii 360, organizat impreuna cu Iulius Town ... citește toată știrea