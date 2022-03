Ministerul Adevarului, intre incompetenta si minciuna

Am ales intentionat titlul de mai sus. Si il somez pe Raed Arafat, comandantul Ministerului Adevarului, sa-mi puna numele primul pe lista neagra pe care o intocmeste. Cu putinisti. Iar in cele ce urmeaza veti afla cat de putinist pot sa fiu. Presa a fost acuzata de catre presedintele Klaus Iohannis cum ca ar fi starnit prin fake news-uri panica in benzinarii. Si in magazinele care vand produse alimentare. Ia sa vedem noi care este situatia reala.Ministrul Energiei, Virgil Daniel Popescu, am ... citeste toata stirea