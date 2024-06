Ministerul Educatiei a anuntat lista scolilor din Timis care sunt eligibile pentru finantari PNRR

Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta (PNRR), a lansat in aceasta saptamana apelul de proiecte "Schema de granturi PNRAS - Runda a II-a (seria a III-a)", finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta C15: Educatie. Apelul de proiecte care are ca obiectiv major urmarit sa previna si sa reduca abandonul scolar.In cadrul listei de scoli eligibile la nivel national pentru aceste ... citește toată știrea