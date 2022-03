Ministerul Transporturilor face terminal cargo pe Aeroportul Timisoara. Sorin Grindeanu, mesaj pentru Alin Nica: In ce calitate a cautat investitor? E copie la indigo a cazului Belina

TIMISOARA. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca ministerul pe care il conduce, in calitatea sa de proprietar, va investi in construirea unui terminal cargo pe Aeroportul Timisoara. Este vorba de 23 milioane de euro.Despre gasirea unui investitor de catre liderul Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, in Dubai, Grindeanu a spus ca totul seamana cu... cazul Belina si ca liderul CJT nu are nicio calitate pentru a cauta un finantator in acest domeniu, mai ales ca proprietar, ... citeste toata stirea