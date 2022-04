Ministrul Agriculturii le recomanda romanilor cum sa nu mai arunce mancare la gunoi. Nu se pune problema unei crize alimentare

Nu aparitia unei crize alimentare e o problema in Romania, ci faptul ca se arunca multa mancare la gunoi e situatia neplacuta, spune ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, prezent vineri la Timisoara. Doua miliarde de kilograme de alimente ajung la gunoi, aceasta in timp ce productia agricola realizata este mai mare decat necesarul de consum."Nu avem de ce sa ne temem din perspectiva unei crize alimentare, si o spun cu responsabilitate, si am sa va ofer si argumentele necesare. Trebuie sa ... citeste toata stirea