Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dancu, da asigurari de la Timisoara: "Evident, nu este cazul ca Romania sa intre in razboi"

Vineri, 21 ianuarie, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dancu, a desfasurat o vizita in vestul tarii, la Timisoara si la Arad. In capitala Banatului, in fata Spitalului Militar, acesta s-a intalnit si cu presa pentru a lauda atat efectivele de armata, cat si doctorii spitalului. Tot aici, la intrebarile jurnalistilor, Dancu a tinut sa lamureasca unele aspecte: Romania nu va intra in razboi cu Rusia, insa NATO nu are cum sa nu ia unele masuri preventive, cum ar fi sa mareasca efectivele de ... citeste toata stirea