Ministrul Cimpeanu, despre conditiile insalubre de cazare si masa ale olimpicilor veniti la Timisoara: "Infrastructura scolara depinde peste tot, fara exceptie, de primarii"

Camere insalubre, care miroseau a mucegai si in care nu se facuse deloc curatenie, apa calda cu ratia sau mancare putina si proasta sunt cateva dintre problemele reclamate de catre elevii care au mers la olimpiada la Timisoara, fiind cazati in conditii improprii, la Colegiul Henri Coanda.Timisoara este gazda in acest an pentru cinci olimpiade nationale, in perioada 18-30 aprilie. Mama unei eleve care a participat la Olimpiada Nationala de Arte a reclamat pe Facebook modul in care copiii au ... citeste toata stirea