Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o cu ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ca ii invita politicos pe colegii austrieci ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou aderarea Romaniei la spatiul Schengen si sa fie de acord cu acest lucru, ceea ce este in interesul statului roman si al Ungariei."Ii invit politicos pe colegii austrieci, ca sa nu spun ca ii somez, ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou ... citeste toata stirea