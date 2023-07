Ministrul Muncii, Marius Budai, urmeaza sa isi dea joi demisia din functie, in urma scandalului legat de neregulile gasite in azilele din judetul Ilfov, au declarat surse politice pentru News.ro. Anuntul ar urma sa fie facut in sedinta de Guvern care incepe la ora 11.00.Potrivit surselor, ministrul era asteptat astazi sa preznte premierului Marcel Ciolacu raportul privind situatia din centrele de ingrijire a batranilor, in urma scandalului de la azilele din Ilfov.Premierul Marcel Ciolacu ... citeste toata stirea