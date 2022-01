Ministrul Sanatatii: "In mod evident Romania a intrat in valul 5. Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de crestere din Europa"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca Romania a intrat in valul 5 al pandemiei, precizand ca tara noastra se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de crestere din Europa, situandu-se pe locul doi sau trei in acest clasament.Alexandru Rafila a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca valul 5 al pandemiei a ajuns in Romania."In mod evident a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi, acuma discutam de cateva mii de cazuri pe zi, chiar daca pare ca ... citeste toata stirea