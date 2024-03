Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: "Soseaua de centura din sudul municipiului Timisoara va fi terminata in aceasta vara"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a dat asigurari, vineri, ca soseaua de centura din sudul municipiului Timisoara va fi terminata in aceasta vara.In vizita pe santierul centurii sud a municipiului Timisoara, Sorin Grindeanu a fost insotit de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si premierul Marcel Ciolacu."Fata de acum o luna, lucrarile au inaintat, ne aflam la 71%, probabil in martie vom ajunge la 75%. La final de iulie-august sa terminam centura sud. Acea reziliere, pe care am ... citește toată știrea