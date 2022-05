Minorul evadat de la Centrul Educativ Buzias a fost prins

Minorul evadat de la Centrul Educativ Buzias, in varsta de 17 ani, a fost prins aseara, 9 mai, in jurul orelor 20,30 pe un camp de langa localitatea Silagiu, apartinatoare orasului - statiune Buzias.Acesta isi ispasea pedeapsa dupa o condamnare pentru talharie calificata, a fost cautat chiar si cu caini de urma si drone."Persoana internata care, in data de 9.05.2022 s-a sustras de la executarea masurii educative prin parasirea fara drept a ... citeste toata stirea