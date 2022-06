Minunatele calatorii ale scriitorului Hans Christian Andersen in tinuturile romanesti. Locurile care l-au fermecat

Cine si-ar fi inchipuit ca in fantasticul scriitor Hans Christian Andersen se ascundea un temperament de reporter, un jurnalist atent la tot ce era nou in epoca? Danezul era insa si un mare calator, iar drumurile sale s-au asternut apoi, pe hartie, ca o succesiune de tablouri. H.C. Andersen (1805-1875) ne este cunoscut tuturor din povestile copilariei, este celebru pentru basmele sale, traduse in peste o suta de limbi, publicate in continuare in milioane de exemplare in intreaga lume. Il cheama ... citeste toata stirea