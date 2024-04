Minunatiile Vaii Almajului si ale Banatului Montan au ajuns la Timisoara

Valea Almajului si Banatul Montan se regasesc pe simezele Galeriei 5 din Timisoara, pana in 12 aprilie, intr-o expozitie-eveniment organizata de Claudiu Vatau, Nicolae Susara si ValeaAlmajului.ro, in parteneriat cu Centrul de Proiecte Timisoara.Povesti in rame. Din valea Almajului prin Banatul montan este o expozitie de fotografie ce va aduce in atentia timisorenilor nu doar o mica parte din minunatiile Vaii Almajului si ale Banatului Montan, dar si o serie de legende si povesti.Spunem ca ... citește toată știrea